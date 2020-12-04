Başkent Kabil sakinlerinden Yahya Çabiş, NATO bünyesinde görev yapan diğer bazı ülkelerin de Afganistan'da cinayet işlediğini ve işlemeye devam ettiğini söyledi.

Afganistan halkının, yabancı güçlerin yaklaşık 20 yıldır işlediği cinayetlerin hesabını bir gün soracağını ifade eden Çabiş, başka ülke askerlerinin de Afganistan'da işlediği cinayetlerin faillerinin mahkemeye çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Çabiş, "Avusturalyalı askerlerin ülkemizde işlediği cinayetler kabul edilebilir değildir, bu insanlık suçudur." dedi.

Kabil'de yaşayan Muhammed Şems de Afganistan halkının 40 yıldır savaşla boğuştuğunu ve her gün kurban verdiğini, artık cinayete tahammüllerinin olmadığını söyledi.

Şems, "Yabancı güçler eğer bizim ülkemize yardım için geliyorsa neden cinayet işliyor? Demek ki yardım için değil zulmetmek için gelmişler. Zaten bizim kendi derdimiz kendimize yetecek kadar var, bir de bunların işlediği cinayetler bizi derinden üzdü." diye konuştu.

"Batılı ülkeler bizim ülkemizde barış istemiyor"

Kabil Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nabi Han, batılı ülkelerin yardım amacıyla Afganistan'a geldiğine inanmadığını, amacın sadece "sömürmek ve cinayet işlemek" olduğunu ifade etti.

Avusturalyalı askerlerin, ülkede cinayetler işleyerek niyetlerinin ne olduğunu ortaya koyduklarını belirten Han, bunların, Müslümanları hedef almaktan başka amacı bulunmadığını dile getirdi.

"Avusturalyalı askerler insanlık suçu işlemiştir"

Kabil sakinlerinden Ehsanulhak Amini de Avusturalya askerlerinin Afganistan'da büyük bir insanlık suçu işlediğini dile getirdi.

Yabancı güçlerin çoğunun Afganistan halkına zulmettiğini vurgulayan Amini, bir gün bu zulümlerin karşılığının olacağını kaydetti.

Amini, Afganistan'da yabancı güçlerin işlediği cinayetlerle ilgili uluslararası mahkemelerin soruşturma yapmasını istediklerini söyledi.

Avusturalyalı askerlerin işlediği bu cinayetlerin daha detaylı soruşturulması gerektiğini dile getiren Amini, böylece belki başka cinayetlerin de ortaya çıkacağını ifade etti.

"Cinayetin bir bedeli olmalı"

Ülkenin Uruzgan vilayetinde yaşayan Şerifullah Cenneti, Avusturalyalı askerlerin Afganistan'da sivilleri öldürmesinin bir bedelinin olması gerektiğini dile getirdi.

Cenneti, "Avusturalyalı askerlerin Uruzgan vilayetinde askeri kampları bulunuyor.Onların çoğu zaman sivillere yönelik şiddet eylemlerini duyuyoruz, operasyonlarda teröristlerin yerine suçsuz sivil halkı öldürdüklerini duyuyoruz. Avusturalyalı askerlerin işlediği cinayetleri Uruzgan halkına sormak lazım, çünkü onlar birebir bu cinayetlerin tanıklarıdır, benim kanaatime göre bu cinayetlerden Afganistan hükümetinin de haberi vardır ama nedense bu konuyla ilgili ciddi bir tepki gösterilmiyor. Kim ne yaparsa onun karşılığını illaki bir gün göreceğine inanıyoruz." dedi.

Avustralya askerlerinin, Afganistan'da 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı

Avustralya askerlerinin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, yüzlerce tanığın dinlendiği ve 25 askerin karıştığı 57 olayın incelendiği raporun, bazı askerlerin "savaşçı kültürünün utanç verici kaydını" ortaya çıkardığını söylemişti.

Raporda yer verilen yasa dışı cinayetlerin hiçbirinin "savaşın harareti içinde" tanımlanmadığına ve cinayetlerin bilinçli işlendiğine dikkati çeken Campbell, "Raporda faillerin olayları gerçekleştirirken kafalarının karıştığına veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok." ifadesini kullanmıştı.