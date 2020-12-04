Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da petrol rafinerisinde patlama
Güney Afrika'nın Durban şehrindeki bir petrol rafinerisinde sabah saatlerinde patlama oldu.
Yerel medyadaki haberlere göre, Engen Rafinerisi'ndeki patlama sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
Patlamanın nedeni açıklanmazken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Durban sahiline yakın bir konumda bulunan ve devlet tarafından işletilen tesis, ülkenin en büyük ikinci rafinerisi.
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