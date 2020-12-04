Yerel medyadaki haberlere göre, Engen Rafinerisi'ndeki patlama sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Patlamanın nedeni açıklanmazken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Durban sahiline yakın bir konumda bulunan ve devlet tarafından işletilen tesis, ülkenin en büyük ikinci rafinerisi.