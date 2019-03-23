AFAD'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika'nın güneydoğusunu vuran tropik kasırga sonrasında Türkiye, afetzedeleri kurtarmak ve tedavi etmek için harekete geçti.

AFAD'dan 23, Sağlık Bakanlığı UMKE'den 6, Türk Kızılay'dan 2 ve AKUT'tan 20 kişi olmak üzere 51 kişiden oluşan ekip, AFAD'ın koordinasyon ve yönetiminde yardım için yarın Mozambik'e hareket edecek.

AFAD ekibi, bölgede 8 arama kurtarma botu, 2 takım dalış ekipmanı ve 8x8 amfibik arama kurtarma aracına ek olarak orta tonaj arama kurtarma aracı ile görev yapacak.

Ekibi götürecek uçağa sağlık malzemeleri de yüklendi. Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan yola çıkacak ekibi taşıyan uçağın, Mozambik'in Beira şehrine inmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

