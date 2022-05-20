İtalyan basınında yer alan haberlere göre, güneydeki Bari kentinin 50 kilometre açığında uluslararası sular ile Hırvatistan kara sularının olduğu noktada dün gece Ancona merkezli nakliye firması ILMA'ya ait olduğu belirtilen römorkör battı.

Olayda 4'ü İtalyan, 1'i Tunuslu olmak üzere mürettebattan 5 kişi hayatını kaybederken, römorkörün 63 yaşındaki İtalyan kaptanının sağ kurtulduğu bilgisi verildi.

Bari Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gemi kazası ve adam öldürme suçlamasıyla soruşturma başlattı.