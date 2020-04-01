İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sonrası tıbbi tulum, eldiven ve maskelerin hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında kaçak olarak üretilmesini engellemek için çalışma başlattı.

Ekipler, izinsiz üretim yaptığını tespit ettiği merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesindeki 3 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 86 bin 50 tıbbi maske ele geçirildi. İş yerlerindeki 6 dikiş makinesine de el konuldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.