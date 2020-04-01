Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da kaçak üretilen 86 bin tıbbi maske ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerince yapılan operasyonda izinsiz üretilen 86 bin 50 tıbbi maske el geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sonrası tıbbi tulum, eldiven ve maskelerin hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında kaçak olarak üretilmesini engellemek için çalışma başlattı.
Ekipler, izinsiz üretim yaptığını tespit ettiği merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesindeki 3 iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 86 bin 50 tıbbi maske ele geçirildi. İş yerlerindeki 6 dikiş makinesine de el konuldu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: koronavirüs kaçak maske ele geçirildiSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 10:19
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