Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile ilaç firması arasında Kasım 2020'de imzalanan sözleşmenin kopyasını yayımlayan gazetenin haberinde, 200 milyon dozu garantili, 100 milyon dozu da opsiyonlu olmak üzere toplam 300 milyon dozluk bir anlaşmanın olduğu vurgulandı.

Söz konusu sözleşmede, AB Komisyonu'nun, ilk 100 milyon dozluk aşı için doz başına 17,50 euro, ikinci 100 milyon doz için ise 13,50 euro ödeyeceği belirtildi.

Opsiyonlu bırakılan aşılarda da bu ücret ödenecek

Belgelere göre ortalaması doz başına 15,50 euro olan 200 milyon dozluk aşıya ek olarak, opsiyonlu bırakılan diğer 100 milyon dozluk aşının alınması halinde bu ortalama bedelin ödeneceği kaydedildi.

Ayrıca sözleşme gereği Pfizer/BioNTech firması, aşının teslim edilme anından itibaren üçüncü şahıslara verebileceği olası bir zarardan muaf tutuluyor.

AB ülkelerinde aşılama yavaş

Diğer yandan belirlenen aşı teslim takviminde, Pfizer'ın 2020 yılı sonuna kadar 25 milyon doz vermesi gerektiği, sonrasında bu miktarın arttırılarak 2021'in ilk çeyreğinde 40 milyon, ikinci çeyreğinde 60 milyon ve üçüncü çeyreğinde 75 milyon doz aşı dağıtması planı yer alıyor.

AB ülkeleri mevcut durumda aşılama programlarını, aşı yetersizliği gerekçesiyle öngörülenden daha yavaş yürütüyor.