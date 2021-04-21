Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrailli yetkililer Washington'a gidecek: Gündem İran
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail ve ABD'li yetkililerin İran konusunu görüşmek üzere gelecek hafta Washington'da bir dizi görüşme yapacağı bildirildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı Yossi Cohen ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat gelecek hafta ABD'ye gidecek.
Kochavi, Cohen ve Shabbat ayrı heyetlerle Washington'a gidecek ve her biri ABD'li üst düzey yetkililerle ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.
İsrailli yetkililerin Washington temaslarında Viyana'da yapılan İran nükleer anlaşması görüşmeleri ele alınacak.
Tel Aviv yönetimi eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran'a getirilen yaptırımların devam ettirilmesini ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmemesini istiyor.
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