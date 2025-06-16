AB'nin Kırım nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresi uzatıldı

AB Konseyi, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhakı nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin 23 Haziran 2026'ya kadar uzatılması kararı alındığını duyurdu.

Karar kapsamında, AB ülkeleri Kırım ve Sivastopol'dan ürün ithal etmiyor.

Yaptırımlarla AB vatandaşları ile şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri kısıtlanıyor.

Avrupa firmaları, Kırım ve Sivastopol'a yatırım ve finansal hizmet sağlamıyor. Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak çeşitli ürün ve teknolojiler de gönderilmiyor.

Özellikle petrol, doğal gaz, maden arama, çıkarma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması ve teknik destek verilmesi de yasak kapsamında bulunuyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve o dönemde Ukrayna'nın doğusunda çıkan olayların ardından AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.