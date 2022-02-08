Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesinde yapılan "Eurobarometer" anketinde Birlik üyesi ülkelerde yaşayanlara AB'nin geleceği için ne kadar iyimser oldukları soruldu.

Birlik genelindekilerin yüzde 63'ü iyimser, yüzde 34'ü kötümser olduklarını ifade etti.

En fazla iyimserin bulunduğu ülkeler yüzde 89 ile İrlanda, yüzde 78 ile Danimarka, yüzde 74 ile Malta ve yüzde 73 ile Polonya oldu.

En kötümser halklar ise yüzde 53 ile Yunanistanlılar, yüzde 48 ile Fransızlar, yüzde 47 ile Çekyalılar, yüzde 46 ile Slovakyalılar ve yüzde 43 ile Litvanyalılar şeklinde sıralandı.

Genel olarak gençler arasında iyimserlerin fazla olduğu dikkati çekti.

Anketi cevaplayan 15-24 yaş grubundakilerin yüzde 74'ü, 55 yaş üzerindekilerin yüzde 59'u iyimser olduklarını söyledi.