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Dünya
AA 03.05.2023 08:29

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde taraflar arasında ateşkes sağlandı

İsrail ordusunun saldırı başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde taraflar arasında ateşkesin sağlandığı, sabah saatlerinde bölgede sükunetin hakim olduğu duyuruldu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde taraflar arasında ateşkes sağlandı
[Temsili fotoğraf: AA]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, durum değerlendirmesinin ve komuta kademesinin emirleri doğrultusunda bölgede "tam rutine" dönüldü.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının ve Gazze'den İsrail yönüne roket atışlarının sabah saatlerinde kesildiği açıklandı.

Filistinli gruplar, "çok sayıda tarafın girişimde bulunduğu ara buluculuk çalışmalarının ardından İsrail ve Filistinli gruplar arasında saat 03.30'da başlamak üzere ateşkesin sağlandığı" bilgisini paylaştı.

Hamas Siyasi Büro Genel Sekreteri İsmail Heniyye'nin gece saatlerinde İsrail'in saldırılarının durdurulması için Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler ile görüşmeler yaptığı açıklanmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu Hıdır Adnan’ın hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 30'dan fazla roket atılmıştı.

BM, Filistinli tutuklu Adnan'ın ölümünün araştırılmasını istedi
BM, Filistinli tutuklu Adnan'ın ölümünün araştırılmasını istedi

Gazze'den atılan roketlerin, yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Roket atışlarına karşı İsrail savaş uçakları da Gazze'yi bombardımana tutmuştu.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan, İsrail’in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.

Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" açıklarken, İsrail otoriteleri bunu reddetmişti.

Adnan'ın 2 Mayıs sabah saatlerinde cezaevinde yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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