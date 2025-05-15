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Dünya
AA 15.05.2025 23:27

ABD'ye izinsiz kurbağa embriyosu getiren Rus araştırmacı Petrova 20 yıl hapisle yargılanıyor

ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde kanser araştırması yapan Rus vatandaşı Kseniia Petrova (30) hakkında, ülke dışından gümrük beyanı yapılmamış kurbağa embriyosu getirdiği suçlamasıyla yargılandığı davada, 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası isteniyor.

ABD'ye izinsiz kurbağa embriyosu getiren Rus araştırmacı Petrova 20 yıl hapisle yargılanıyor

Petrova, ABD'nin Louisiana eyaletindeki mahkemede Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada, Massachusetts eyaletindeki bir havalimanından yasa dışı şekilde, ABD'ye kurbağa embriyosu sokmaya çalışmakla suçlandı.

Yargıç Kayla McClusky, Petrova'nın, 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezasıyla yargılandığını söyledi.

Tutuklu yargılanan Petrova, Louisiana'daki bir federal hapishaneden çevrim içi katıldığı duruşmada, kendisine yöneltilen suçlamaları "kabul ettiğini" belirtti.

Diğer taraftan Yargıç McClusky, bugün yapılan duruşmada, Rus kadın araştırmacının söz konusu suçu işlediği iddia edilen Massachusetts'e transferini isteyeceğini ifade etti.

Kseniia Petrova'nın gözaltına alınması

Harvard Üniversitesi'nde kanser ve yaşlanma üzerine bilimsel çalışmalar yapan Kseniia Petrova, şubat ayında Fransa üzerinden ABD'ye yaptığı yolculukta, gümrük memurlarına, bavulunda getirdiği kurbağa embriyolarını bildirmediği için gözaltına alınmıştı.

Göçmen olmayan statüye sahip J-1 vizesi iptal edilen Rus araştırmacı, Louisiana'daki bir gözaltı merkezine transfer edilmişti.

Vermont eyaletinde dün yapılan mahkemede ABD hükümetinin avukatları Petrova'nın, daha önce siyasi faaliyetleri nedeniyle zulüm gördüğünü belirttiği Rusya'ya geri gönderilmesini istemiş, Rus kadının avukatları bu talebe itiraz etmişti.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki savcılık ofisi, dün yaptığı açıklamada, Louisiana'daki bir gözaltı merkezinde tutulan Petrova'nın, suçlamaların ortaya çıkmasının ardından aynı eyaletteki bir federal hapishaneye taşındığı bilgisini paylaşmıştı.

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