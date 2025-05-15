UNICEF: Gazze'de iki gün içinde 45'ten fazla çocuğun öldürülmesi akıl almaz bir şey

Russell, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’de devam eden "dehşetin sona ermesi" çağrısı yaptı.

İsrail’in devam eden hava saldırılarına dikkati çeken Russell, “Gazze'de iki gün içinde 45'ten fazla çocuğun hava saldırılarında öldürüldüğünün bildirilmesi akıl almaz bir şey. Bu durum dünyayı şok etmeli ancak büyük ölçüde kayıtsızlıkla karşılanıyor.” ifadelerini paylaştı.

UNICEF Direktörü, paylaşımında Gazze'de çocuklar için hiçbir yerin güvenli olmadığını vurgulayarak, “Bu dehşet sona ermeli.” diye yazdı.

Aynı gün yaptığı diğer bir paylaşımda da Russell, “Gazze'de 1 milyondan fazla çocuk açlık riski altında. Yiyecek, su ve ilaçtan mahrumlar.” diyerek, çatışmanın tüm taraflarını uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlattı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 876 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 957 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi.