Meksika basınında çıkan habere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler polisle çatıştı.

Ülkenin Chiapas eyaletinden ABD sınırına yürümek isteyen göçmen kafilesi, kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik güçlerine taşlı ve sopalı saldırıda bulundu. Olayda 30 göçmen polislerce gözaltına alındı.

Ulusal Göç Enstitüsünün (INM) tahminlerine göre, düzensiz göçmen kafilesinin içinde kadın ve çocuklar dahil 4 bini aşkın kişi bulunuyor.