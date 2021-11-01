Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 05:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdulmecid Tebbun: Fransız sömürgesi en çirkin suçları işlemiştir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cezayir, Fransa'nın sömürge döneminde işlediği suçların peşini bırakmıyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "Fransa sömürge döneminde en çirkin suçları işledi" açıklamasını yaptı.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin 67'nci yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı.
Cezayirlilerin "özgürlüğüne kararlılıkla bağlı" olduğunu vurgulayan Tebbun, "Adaleti savunmak, sömürge ordusundan daha güçlüdür" değerlendirmesinde bulundu.
Fransa'nın sömürge dönemine dikkat çeken Tebbun, "Fransız sömürgesi, terör estirerek ve silahlı güç kullanarak katliamlar ve işkenceler yoluyla insanlık tarihinin en çirkin suçlarını işlemiştir" dedi.
Cezayir'in 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesi sırasında yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli öldü,, milyonlarca insan da yerinden oldu.
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