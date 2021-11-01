Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin 67'nci yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı.

Cezayirlilerin "özgürlüğüne kararlılıkla bağlı" olduğunu vurgulayan Tebbun, "Adaleti savunmak, sömürge ordusundan daha güçlüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın sömürge dönemine dikkat çeken Tebbun, "Fransız sömürgesi, terör estirerek ve silahlı güç kullanarak katliamlar ve işkenceler yoluyla insanlık tarihinin en çirkin suçlarını işlemiştir" dedi.

Cezayir'in 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesi sırasında yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli öldü,, milyonlarca insan da yerinden oldu.