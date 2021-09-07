Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya'da sürdürdüğü temasları çerçevesinde ırkçı terör saldırılarında katledilen vatandaşların kabirlerini ve anıtını ziyaret etti. Eren ilk olarak Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı teröristler tarafından şehir merkezinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenleri kabirleri başında anarak; kurban yakınlarıyla bir araya geldi ve bir kez daha “ırkçılığa hayır mesajı” verdi.

Eren sonrasında ise neo-Nazi ırkçı terör örgütünün ilk kurbanı olan ve 9 Eylül 2000 yılında iki NSU teröristi tarafından Nürnberg’de çiçek sattığı arabada katledilen Enver Şimşek’in vurulduğu yere gitti. Abdullah Eren burada, Almanya’nın Nürnberg kentinde NSU tarafından katledilenler için yapılan anıtı ziyaret ederek bu saldırıları ve bu saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşları bir daha bu vb. acı olayların yaşanmaması için hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

"Irkçı terör saldırılarının takipçisi olacağız"

Ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan YTB Başkanı Eren, Hanau’da yapılan ırkçı terör saldırısının davasının takipçisi olacaklarını da ifade ederek; yaşanan bu acı olayın unutulmaması için yakında belediyenin öncülüğünde Hanau’da bir anıtın hayata geçirileceğini söyledi. Abdullah Eren, çiçek sattığı arabada hayattan koparılan Enver Şimşek’i, diğer NSU kurbanlarını ve yaşanan bu ırkçı saldırıları bir daha yaşanmasın diye unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını da sözlerine ekledi.

YTB, ırkçı saldırılara karşı yurt dışındaki vatandaşların yanında

Son yıllarda özellikle Batı’da artan İslam ve yabancı karşıtlığına karşı YTB, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik çeşitli çalışmalar ve destekler yürütüyor. Bu kapsamda YTB tarafından yurt dışındaki vatandaşları hedef alan saldırılara yönelik yıllık olarak raporlamalar yapılıyor. Saldırıya uğrayan vatandaşlara hukuki destekler sağlanırken, yurt dışındaki vatandaşlar için hukuk ve uzmanlık bursları veriliyor. Türk diasporasının genç üyelerine insan hakları, ayrımcılık, İslam karşıtlığı gibi konuları kapsayan İnsan Hakları Eğitim Programları ve liderlik eğitimleri düzenleniyor.

YTB son olarak bu yıl Hanau Saldırısı ve Solingen Faciası’nın yıl dönümlerinde de Türkiye’de yurt dışındaki vatandaşlara destek olmak ve bu konudaki farkındalık ve hassasiyeti arttırmak için İstanbul ve Ankara’nın önemli noktalarında anma platformları oluşturmuş, anma programları gerçekleştirmişti.