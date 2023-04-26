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Dünya
AA 26.04.2023 20:48

ABD'nin Washington eyaletinde silah satışına getirilen sınırlamaya karşı dava açıldı

ABD'nin Washington eyaletinde dün silah satışlarına getirilen kısıtlama kararına karşı, silah edinme hakları savunucuları tarafından dava açıldı.

ABD'nin Washington eyaletinde silah satışına getirilen sınırlamaya karşı dava açıldı
[Fotograf: AA]

Bellevue şehrinde faaliyet gösteren silah edinme hakları savunucusu Second Amendment Foundation (SAF) isimli derneğin açıklamasında, Vali Jay Inslee'nin imzaladığı kısıtlama kararına, "Anayasanın 2. ve 14. maddeleri gereği itiraz ederek federal bir dava açıldığı" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, dernek olarak AR-15 tipi ve diğer yarı otomatik tüfeklerin satışına ilişkin yeni yasağın Washington eyaletinde yürürlüğe girmesine karşı "ihtiyati ve sürekli tedbir kararı aldırmak istedikleri" belirtildi.

SAF'ın kurucusu ve Genel Müdür Yardımcısı Alan M. Gottlieb, "Devlet, ülke çapında milyonlarca sıradan vatandaşın sahip olduğu ve yanlış bir şekilde 'saldırı silahı' olarak etiketlenmiş birçok ateşli silah türünün üretimi, satışı, ithalatı ve dağıtımına ilişkin kesin bir yasaklama getirdi. Devlet, siyaseti anayasal hakların önüne koydu" ifadelerine yer verdi.

SAF İcra Direktörü Adam Kraut ise "Gerekirse bu davayı ülkedeki en yüksek mahkemeye taşıyacağız" ifadesini kullandı.

Dün, Washington Eyaletinde Vali Jay Inslee'nin imzaladığı kararla, uzun namlulu ve belli kriterlerdeki gizlenebilir tüfeklerin satışı, üretimi ve ithalatı yasaklanmıştı.

Insle, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Washington'ın silah endüstrisine karşı daha güvenli topluluklar oluşturmaktan yana tavır aldığını belirterek, söz konusu yasanın artan silahlı şiddet vakaları karşısında hayat kurtaracağına işaret etmişti.

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