Haiti’de çete üyesi olduğundan şüphelenilen 13 kişi öldürüldü

BBC’nin haberine göre, polis, yakılarak öldürülen 13 kişinin silahlarının olaydan önce alındığını kaydetti, ancak kalabalığın çete üyelerini nasıl yakaladığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Polis, kalabalık grubun 13 kişiyi dövdükten sonra, üzerlerine benzin dökülmüş lastikler geçirerek ateşe verdiğini belirtti.

BM raporunda Haiti'deki güvenlik sorunlarına işaret edildi

Birleşmiş Milletlerin (BM) raporunda, başkent Port-au-Prince’deki güvenlik sorunlarının savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtildi.

Raporda ülkede, 14-19 Nisan tarihlerinde 18’i kadın ve çocuklardan oluşan 70 kişinin çete savaşlarının neden olduğu olaylarda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Silahlı çete üyelerinin bölgelerini genişletmek için birbiriyle mücadele ettiği aktarılan raporda, çetelerin birbiriyle ve polisle aralarındaki çatışmaların çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu vurgulandı.

Ülkede çok sayıda okul ve sağlık merkezinin kapatılmasına neden olan olaylar, hizmet ve ürünlere erişimi de olumsuz etkiledi.

BM raporunda, Haitililerin ülkedeki mevcut durum nedeniyle son 10 yıldaki en kötü insani krizlerden biriyle karşı karşıya oldukları belirtildi.

Haiti'deki şiddet olayları

Ülkede silahlı grupların çatışması nedeniyle Nisan 2022'den bu yana 500'den fazla kişi yaşamını yitirirken 3 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.