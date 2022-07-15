Ülkelerin iklim krizindeki sorumluluğunu ölçümleyen bir araştırmaya göre, ABD küresel çapta Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya'yı geride bıraktı.

Buna göre ABD'nin sera gazı emisyonlarıyla mahsul azlığı, sıcak hava dalgaları ve diğer olumsuz sonuçlarla birlikte, 1990 yılından bu yana yaşanan küresel kaybın 1,9 trilyon dolarlık kısmından sorumlu olduğu ortaya konuldu.

ABD'nin ardından gelen Çin 1,83 trilyon dolarlık zarara neden olurken onu Rusya, Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Japonya izledi.

Araştırmada, ABD, Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya'nın emisyonlarının küresel kayba etkisinin toplam 6 trilyon dolar seviyesinde olduğu bilgisi de yer aldı.

Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi'nden Carroll Muffet, çalışmanın ülkelerin verdiği zararı ölçmeye başlamasının olumlu bir adım olduğuna dikkat çekerek, "İklim zararlarının maliyeti artıyor ve birilerinin bu bedeli ödemesi gerekecek." ifadesini kullandı.