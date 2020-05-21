Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının etkisiyle, birçok ülkede fabrikalar faaliyetlerini ya durdurdu ya da yavaşlattı.

Uzmanlar, dünyanın büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu söylüyor ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) "Büyük tecrit" diye nitelendirdiği şu anda yaşanan durumu, 1929'daki "Büyük Buhran"a benzetiyor.

ABD’de de nisan ayında sanayi üretiminde tarihi bir düşüş oldu; bir önceki aya kıyasla yüzde 11,2 azaldı.

Bu veri, endeksin 101 yıllık tarihindeki en yüksek aylık düşüşü gösteriyordu. Piyasa beklentisi ise bu dönemde yüzde 11,5 azalma yönündeydi.

Tüm büyük sanayiler üretimde düşüş bildirdiği gibi, ABD imalat sanayi de bunu yaşadı.

ABD Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi üretimi nisanda aylık yüzde 13,7 düşerek, sanayi üretimi endeksinin 101 yıllık tarihindeki en sert düşüşü gördü. Piyasa beklentisi, imalat sanayi üretiminin nisanda yüzde 13 azalmasıydı.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

Ülke genelindeki çoğu montaj tesisinin kapanmasıyla üretim yüzde 72 düştüğü için motorlu taşıt ve parça üretimi de en fazla etkilenenlerden.

Ağır şekilde darbe alan diğer sektörler arasında, yüzde 21 ve 24’lük düşüşle tekstil, hazır giyim ve deri ürünleri, yüzde 22’lik düşüşle havacılık ve diğer taşımacılık ile yüzde 21’lik düşüşle mobilya var.

İmalat sanayi üretimindeki bu veriler, 2. Dünya Savaşı sırasında veya kısa bir süre sonrasındaki dönemle benzerlik gösteriyor. O zamana en yakın düşüş rekoruyla görülmemiş bir durum.

Son durgunluk sırasındaki en kötü düşüş, fabrika üretiminin yüzde 3,5 azaldığı 2008'in aralık ayındaki krizde kaydedildi.