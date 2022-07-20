ABD Dışişleri Bakanlığının sitesinde yer alan güncellemede, Rusya'ya en yüksek seviyede seyahat uyarısı yapıldı.

Bakanlık, Rusya'da ikamet eden ya da Rusya'ya seyahat eden ABD'lilerden bu ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, "yerel yasaların keyfi biçimde uygulanması", koronavirüs kısıtlamaları ve "terörizm" de uyarıya konu oldu.

Açıklamada, ülke genelindeki yabancıların taciz edilmesi ihtimaline dikkat çekildi.