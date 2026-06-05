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Dünya
AA 05.06.2026 06:20

ABD'nin "Rusya endişesiyle" Almanya'ya Tomahawk füzesi gönderme planını iptal edeceği iddiası

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), "Rusya'nın bunu bir tırmanma olarak göreceğinden endişe duyulması" nedeniyle Almanya'ya Tomahawk füzeleri gönderme planını iptal etmesinin beklendiği öne sürüldü.

ABD'nin "Rusya endişesiyle" Almanya'ya Tomahawk füzesi gönderme planını iptal edeceği iddiası

Politico'nun haberine göre, iki Avrupalı ve bir ABD'li yetkili, Başkan Donald Trump yönetiminin Almanya'ya füze gönderme konusundaki planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, ABD'nin Almanya'ya füze konuşlandırma çabasını sürdürmesi durumunda Rusya'nın misilleme yapacağından endişe duyduğu gerekçesiyle Berlin yönetimine Tomahawk füzelerini gönderme planını iptal edeceği iddiasını paylaştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, mayıs başlarında yaptığı bir açıklamada, ABD'nin Almanya'ya orta menzilli Tomahawk seyir füzelerinin teslimatının şu aşamada olası görünmediğini belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, iki yıl önceki NATO zirvesinde Almanya'ya, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya'ya kadar ulaşabilen konvansiyonel başlıklı orta menzilli silahların konuşlandırılacağı sözünü vermişti.

Menzili 2 bin 500 kilometreye kadar ulaşan Tomahawk seyir füzeleri, SM-6 sistemleri ve yeni hipersonik silahların bu yıl konuşlandırılması planlanıyordu.

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