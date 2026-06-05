ABD, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ve 4 kişiye yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan kişilerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ile eşi ve üvey oğlunun yanı sıra eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espin ve torunu Raul Alejandro Castro Calis'in de yer aldığı 5 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Bireylerin yanı sıra kurum ve kuruluşlara da yaptırımların uygulandığı ifade edilen açıklamada, bu çerçevede Küba Savunma Bakanlığı, halklar arası görüşmeleri teşvik eden Halklarla Dostluk Enstitüsü, adadaki özel turizmi denetleyen enstitünün bir kolu olan Amistur Küba ve Devrimi Savunma Komitelerinin de söz konusu listeye eklendiği aktarıldı.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin ABD'deki mal varlıklarının da dondurulduğu kaydedildi.

ABD ile Küba arasındaki kriz

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Küba ile ilgili açıklamalarında, İran'dan sonra bu ülkeye yönelerek Havana yönetimiyle görüşeceklerini ifade eden Trump, Küba'nın "çökmüş bir devlet" olduğunu ve ancak ABD'nin bu ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunları çözebileceğini savunuyor.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise ABD'nin ülkesine askeri müdahalede bulunmak için "bahane" aradığını belirterek, böyle bir durumda bölgenin "kan gölüne döneceği" uyarısı yapıyor.