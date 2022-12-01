Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin Madrid Büyükelçiliğine de patlayıcı madde içerikli zarf gönderildi
[Fotograf: Reuters]
İspanya'da dünden bu yana yabancı misyonlara ve resmi kurumlara gönderilen patlayıcı madde içerikli zarflara ABD'nin Madrid'deki Büyükelçiliği de hedef oldu.
İspanyol televizyonu La Sexta, polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, öğlen saatlerinde ABD'nin Madrid Büyükelçiliği binasına şüpheli bir zarfın geldiği belirtildi.
Büyükelçilik yetkililerinin söz konusu zarfı İspanyol bomba imha ekibi Tedax'a ilettiği ve gerekli analizlerin başlatıldığı kaydedildi.
Henüz resmi bir açıklama yapılmayan olayla ilgili İspanyol basınında yer alan haberlerde, söz konusu zarfın diğer patlayıcı içerikli zarflarla aynı olduğu iddia edildi.
Etiketler: ABD
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