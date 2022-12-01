İspanyol televizyonu La Sexta, polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, öğlen saatlerinde ABD'nin Madrid Büyükelçiliği binasına şüpheli bir zarfın geldiği belirtildi.

Büyükelçilik yetkililerinin söz konusu zarfı İspanyol bomba imha ekibi Tedax'a ilettiği ve gerekli analizlerin başlatıldığı kaydedildi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmayan olayla ilgili İspanyol basınında yer alan haberlerde, söz konusu zarfın diğer patlayıcı içerikli zarflarla aynı olduğu iddia edildi.