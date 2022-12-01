Çin'de son günlerde yaşanan vaka artışlarıyla birlikte yüz binlerce kişi temaslı oldukları gerekçesiyle ev karantinası uygulamasına geçildi.

Onlardan biri de TRT Çin Temsilcisi Musab Eryiğit... Yaşadığı binada yeni vaka tespit edilmesinin ardından bina yüksek riskli kategoriye alınarak karantinaya alındı ve bina sakinlerinin dışarı çıkmasına izin verilmiyor.

Binanın girişine mavi çadırlar kuruldu. Görevliler bu çadırlarda gerek kendi malzemelerini tutuyor gerekse de binadaki karantina kurallarını denetliyor.

İki günde bir test yapılıyor

Yine bina sakinlere dağıtılan gıda ve erzaklar buradan dağıtılıyor. Aynı şekilde bina sakinlerine iki günde bir uygulanan koronavirüs testleri için de hazırlıklar burada yapılıyor.

Çin'de ev karantinalarının olmazsa olmazlarından birinin koronavirüs testleri olduğunu söyleyen Eryiğit, "Tüm katları teker teker dolaşan sağlık görevlileri bina sakinlerine koronavirüs testleri yapıyor. Bu testler iki günde bir tekrarlanıyor ve bir haftanın sonunda tüm sakinlerin testleri negatifse binadaki karantina sonlandırılıyor" dedi.

Yapılan testlerde yeni vakaya rastlanması halinde ise karantinanın süresi uzuyor.