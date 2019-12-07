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ABD'nin Florida'daki bir hava üssünde bomba alarmı07 Aralık 2019 Cumartesi 00:05 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 00:19
ABD'nin Florida eyaletindeki Patrick Hava Üssü, bombalı saldırı alarmı nedeniyle tahliye edildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin Florida eyaletindeki Patrick Hava Üssü ve Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılan açıklamada, bombalı saldırı tehdidi nedeniyle Patrick Hava Üssü'nün tahliye edildiği bildirildi.
Öte yandan bugün, Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'ya da silahlı saldırı düzenlenmiş saldırıyı düzenleyen bir kişiyi öldürülmüştü.
Saldırıya uğrayan üssün giriş ve çıkışları kapatılırken yaralanan 10 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: TRT Haber, Reuters
Etiketler: abd hava üssü Florida cape canaveral