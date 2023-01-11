Ulusal basına yansıyan haberlere göre, yetkililer, hafta sonu başlayan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle eyalette şimdiye kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer, eyalet genelinde 34 milyon kişinin "sel tehlikesi altında bulunduğunu" vurguladı.

Ölümlere çoğunlukla hava şartları nedeniyle yollardaki kazaların, ağaç devrilmelerinin ve sellerin neden olduğunu ifade eden yetkililer, aracı sele kapılan bir kadının çevredekiler tarafından kurtarıldığını ve 5 yaşındaki bir çocuğun sele kapılarak kaybolduğunu aktardı.

San Luis Obispo Bölge Şerifi Tony Cipolla, kaybolanların bulunması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Santa Cruz bölgesinde yaklaşık 32 bin, Santa Barbara bölgesinde ise 10 bin kişi, sel ve toprak kayması tehlikesine karşı tahliye edildi.

Eyaletin doğu kesiminde ise 2 metreye yakın kar yağdı; dağların etrafındaki ana yolların bazıları çığ düşme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Santa Clara bölgesinde yaklaşık 225 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, "atmosferik nehirlerin acımasız geçit töreni" şeklinde nitelediği bölgedeki kötü hava şartlarının devam edeceğini ifade etti.

Eyalet acil servisi ve meteoroloji uzmanları, eyalet genelinde devam eden fırtına ve sellerin maliyetinin, birkaç milyar dolara ulaştığı tahmininde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Ocak'ta, California eyaletindeki şiddetli fırtına, rüzgar ve yağmur nedeniyle acil durum ilanını onaylamıştı.