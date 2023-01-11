Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 07:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'da doğal gaz patlaması: 3 ölü
[Fotograf: AA]
Kazakistan'ın Karagandı şehrinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Karagandı Acil Durumlar Departmanı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, doğal gaz patlaması şehrin Respublika Caddesi'nde yer alan 16 katlı apartmanın 8'inci katındaki bir dairede meydana geldi.
Olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, doğal gaz patlamasının yaşandığı dairede 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Öte yandan, patlama sonrası çıkan yangından kaçarken üçüncü kattan düşen bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Apartmandan 2'si çocuk 11 kişi tahliye edildi.
Etiketler: Kazakistan
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