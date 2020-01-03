Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

Irak devlet televizyonunun haberinde, "Haşdi Şabi basın kaynaklarına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat'ta havalimanı yolunda araçlarına yönelik saldırıda öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Saldırının ABD helikopterleri tarafından gerçekleştirildiği de belirtildi.

İki arabadan oluşan konvoy 3 füze ile hedef alındı. Tüm yolcular hayatını kaybetti.

Al Arabia kanalı ölülerin kimliklerini şöyle sıraladı:

1- Ebu Mehdi El Mühendis (Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı)

2- Kasım Süleymani Kudüs Gücü Komutanı

3- Samer Abdullah (daha önce Suriye’de bir suikasla öldürülen Lübnan’ın Hizbullah örgütünün önemli komutanlarından İmad Muğniye’nin damadı)

4- Kasım Süleymani’nin damadı (kızının eşi)

5- Muhammed Rıza El Cebiri (Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla ilişkiler ve protokol sorumlusu)

6- Hasan Abdulhadi (Haşdi Şabi yetkilisi)

7- Muhammed Şeybani (Haşdi Şabi Yetkilisi)

8- Haydar Ali (Haşdi Şabi yetkilisi)

Kanalın bir kaynağa dayandırmadan yayınladığı haberinde Süleymani’nin Şam’dan gelen bir uçakla Bağdat’a gece 23:00 sıralarında iniş yaptığını ifade etti.

Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ve diğer Haşdi Şabii yetkilileri uçaktan inenleri karşılamak için havalimanında bulunuyordu.

Haşdi Şabii milisleri, DEAŞ’ın Irak’ın üçte birine tekabül eden bir bölgeyi ele geçirmesinden sonra ülkenin bir numara Şii din adamı Ayetullah Sistani’nin seferberlik çağrısı üzerine oluşturulmuştu.

Büyük oranda Şiilerden oluşan bu milis gücü, ilk etapta ordudan bağımsız olarak İran yanlısı Şii grupların desteğiyle kuruldu.

Irak devleti daha sonra Haşdi Şabi’yi kontrolünün altına almak amacıyla ordunun bünyesine kattı. Ancak örgütlenmede iki başlılık devam etti.

Kaynak: TRT Haber