Dünya
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı05 Ocak 2020 Pazar 23:05 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 23:24
AFP, Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına en az 2 füze atıldığı bilgisini paylaştı.
[Fotoğraf: AA ]
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü.
Bir füze ise Yeşil Bölge’nin dışına düştü. Yaralılar olduğu belirtildi.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.
Kaynak: AA
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