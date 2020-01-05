Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü.

Bir füze ise Yeşil Bölge’nin dışına düştü. Yaralılar olduğu belirtildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA