Dünya
İran, ABD’ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı05 Ocak 2020 Pazar 22:51 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 22:53
İran Dışişleri Bakanlığı, Süleymani’nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına destek verdiği gerekçesiyle Almanya'yı kınadı.
[Fotoğraf: AA ]
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Berlin yönetiminin, Süleymani’nin öldürülmesinde ABD’ye destek verdiği ifade edildi.
Açıklamada, Almanya’nın Tahran Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.
Tahran yönetiminin, ABD’nin Süleymani’nin öldürülmesiyle sonuçlanan Irak’taki saldırısına destek verdiği için Almanya yönetiminin kınandığı belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: iran abd almanya kasım süleymani öldürüldü