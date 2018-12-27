ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı.

Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini 22 Aralık Cumartesi yerel saatle 00.01 itibarıyla durdurmak zorunda kaldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından, hesapların güncellenmeyeceğini duyurdu.

ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanması nedeniyle bu hesap düzenli olarak güncellenmeyecektir. Acil emniyet ve güvenlik bilgileri hariç, tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/Z9TgxKzfgx — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 27 Aralık 2018

Sosyal medya hesabında fedarl hükümetin kapanmasına karşın vize hizmetlerinin ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunda devam edeceği de açıklandı.

ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanmasına karşın, vize hizmetleri ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nda; ABD vatandaşlık hizmetleri ise ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu’nda devam edecektir. pic.twitter.com/HI4pkK9DsC — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 27 Aralık 2018

Kararın duyurulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları da pek çok yorumda bulundu.

Kaynak: TRT Haber