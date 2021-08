ABD’nin Afganistan’dan çekilmeye başlamasıyla Taliban’ın başkent Kabil dahil ülkeyi kontrol altına alması ve tahliyeler sırasında yaşanan kriz, ünlü isimlerin de tepkisini çekti.

ABD'li oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, ülkesinin Afganistan'dan çekilme süreci hakkındaki düşüncelerini TIME dergisine yazdığı makalede ifade etti.

Taliban Afganistan'da kontrolü yeniden ele geçirirken Jolie, ABD ordusunun Orta Doğu ülkesindeki kargaşanın ortasından “sıvışıyor gibi göründüğünü” belirtti. Oyuncu, devam eden kaosun Afganistan'da kadınlar için kaydedilen her türlü sosyal ilerlemeyi ortadan kaldırabileceğinden endişelendiğini dile getirdi.

"Bu şekilde bitmemeliydi"

Angelina Jolie, "Afganistan'daki savaşla ilgili görüşleriniz ne olursa olsun, muhtemelen bir konuda hemfikiriz: Bu şekilde bitmemeliydi" dedi. Jolie, ABD'nin Taliban ve Afgan hükümeti arasında bir barış anlaşmasını kolaylaştırmaya çalışmaktan vazgeçmesini ise “ihanet ve tam olarak anlaşılması imkansız bir başarısızlık” olarak nitelendirdi.

Hollywood yıldızlarından tepki

Ünlü oyuncu ve Friends dizisinin yıldızlarından Jennifer Aniston da sosyal medya sitesi Instagram’da Nobel ödüllü Pakistanlı aktivist Malala Yusufzay’ın gönderisini paylaşarak, ‘"Bu, Afganistan'daki kadınlar ve kızlar için yıkıcı bir geri adım. Bir an önce bu kadınları ve ailelerini kurtaralım” diye yazdı.

Game of Thrones'un ünlü aktörü Lena Headey, Instagram'daki hesabından "72 saat, biraz gürültü yap" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Hollywood’un bir diğer ünlü aktörü Gemma Chan, yine Instagram'daki hesabından "Afgan mülteciler hoş geldiniz" paylaşımını yaptı.

Hollywood oyuncusu Sophia Bush ise Afganistan krizinden eski ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu. Sosyal medya platformu Twitter’daki hesabından, "Omurgasız korkaklar, bunu müzakere etti" dedi.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle da Afganistan’da yaşananlara sessiz kalmayanlar arasındaydı. İnternet sitelerinden yaptıkları açıklamada, "Dünya şu anda son derece kırılgan. Afganistan'daki durum nedeniyle hepimiz pek çok acıyı hissettiğimiz için suskun kaldık. Herhangi bir kişi ya da topluluk acı çektiğinde, farkında olsak da olmasak da her birimizin bir parçası acı çekiyor" ifadelerini kullandılar.

Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders

Sanders, ABD'nin Afganistan fiyaskosuna sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından tepki gösterdi.

"Dış politika önemlidir: ABD’nin 20 yıllık çabasından, 2 bin 448 askerin kaybından ve harcanan 1 trilyondan sonra, Afganistan yozlaşmış bir hükümet ve etkisiz bir ordu ile kaldı. Şu anda müttefiklerimizi tahliye etmek ve kapılarımızı mültecilere açmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

Temsilciler Meclisi üyesi Jamaal Bowman

Bowman da Twitter'daki hesabından eleştirilerini yöneltti.

"Afganistan, yanlış giden Amerikan müdahaleciliğinin en son örneğidir. Afgan halkına sığınma hakkı verilmesini sağlamalıyız. Bunu yaparken, Beyaz Saray'ın mülteci girişleri sınırının insanlığını ve uygulanabilirliğini yeniden değerlendirmeli ve gerekirse bu sınırı aşmalıyız."

Afghanistan is the most recent example of American interventionism gone wrong.



Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio-Cortez

Cortez de Twitter hesabından krizde ABD'nin rolüne dikkat çekti.

"Afgan halkına karşı ahlaki bir yükümlülüğümüz var. ABD'nin bu krizdeki rolü tartışılmaz. Mültecilerin Afganistan'dan güvenli ve hızlı bir şekilde ayrılmalarına yardım etmek için zaman kaybetmemeliyiz. Onları derhal ABD'ye kabul etmeli ve hayatlarını yeniden inşa ederken destek sağlamalıyız."

Donald Trump

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişinden beri en çok tepki gösterenlerden.

Trump, Fox News yayınında Biden yönetimine oldukça ağır sözlerle yüklendi.

"Afganistan’dan onurumuzla çıkabilirdik fakat onur denen şeyin tam tersi ile çıktık."