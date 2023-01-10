Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'nin 2 eyaletinde daha TikTok yasağı
[Fotograf: Reuters]
ABD'nin New Jersey ve Ohio eyaletlerinde, resmi kurumlara ait cihazlardan Çinli video paylaşım platformu TikTok'a erişim yasaklandı.
New Jersey Valisi Phil Murphy'nin ofisinden yapılan açıklamada, TikTok'un sahibi ByteDance'ın Çin hükümetine kullanıcı verilerini sağlayabileceğine dair "ulusal güvenlik" endişelerinin bulunduğu vurgulandı.
Ohio Valisi de konuya ilişkin, veri güvenliği ve siber güvenlik tehditlerine dikkat çekti.
Çinli TikTok ise eyaletlerin uygulamalarının asılsız temellere dayandığını öne sürdü.
TikTok'a yönelik yasaklama çağrıları, FBI Direktörü Chrispother Wray'in, kasım ayında uygulamanın ulusal güvenliğe dair risk teşkil ettiğine yönelik açıklamasının ardından arttı.
Son Haberler
- 10:30
- 10:27
- 10:24
- 10:26
- 10:25
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 79,42 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz