Türk yapımı silahlı ve silahsız insansız hava araçları dünya genelinde adından sıklıkla söz ettiriyor.



Türk insansız hava araçları (İHA) bu kez dünyaca ünlü ABD’li siyaset bilimci Francis Fukuyama’nın gündemindeydi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fukuyama, Türkiye’den İHA alan Ukrayna’nın Rusya ile yaşadığı gerilime değindi.

Paylaşımında, "Ukrayna'nın Türk insansız hava araçlarını kullanması oyun değiştirici olabilir, bu yüzden Moskova bu konuyla bu kadar meşgul görünüyor." ifadesini kullandı.

Fukuyama, American Purpose dergisinde yayımlanan makalesinde de Türk insansız hava araçlarını övmüş, İHA ve SİHA'ların Türkiye'nin bölgesel güç olmasına önemli katkı yaptığını söylemişti.