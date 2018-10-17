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ABD'li senatörden Trump'a suçlama

ABD'de Senatör Elizabeth Warren, Başkan Donald Trump'ı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda kaybolması olayındaki tavrı nedeniyle eleştirdi.

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ABDli senatörden Trumpa suçlama

ABD'de Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Twitter hesabından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili paylaşımda bulundu. 

Warren, şunları söyledi:

"Suudiler yıllarca Donald Trump'ın batık işletmelerini kredileriyle kurtardılar. Bugüne kadar kaç para aldı acaba? Amerikan Başkanı'nın Suudi Kralı'nın sözcüsü gibi davranmasının bedeli ne? Trump vergi hesaplarını yayınlasın da görelim." 

Trump: Anladığım bu işin ardında serseri katiller olabilir

Trump, önceki gün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Onun aklını okumak istemem ama benim anladığım bu işin ardında serseri katiller olabilir. Kim bilir, bu işin iç yüzü yakında ortaya çıkacak ama o (Kral Selman) iddiaları kesin olarak reddetti" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın "serseri katiller" ifadesi, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın olaydaki sorumluluğunu örtbas etme çabası olarak yorumlanmıştı.

En son 2 Ekim'de görüldü

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA  

Etiketler: Donald Trump, abd
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