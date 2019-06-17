ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılması planlanan 59’uncu başkanlık seçimi gündemdeki yerini koruyor.

Seçimle ilgili Fox News kanalının yaptığı bir ankette, katılımcılara ABD Başkanı Donald Trump’ın yürüttüğü seçim kampanyası ile ilgili çeşitli sorular yöneltildi.

Ankette en çok dikkat çeken soru ise Başkan Trump’ın kampanyasında Rusya desteği olup olmadığıydı.

Katılımcıların yüzde 50’sine göre Trump, kampanyasını Kremlin'le koordinasyon halinde yürütürken, yüzde 44'lük katılımcı kitlesi bu görüşte değil.

9-12 Haziran tarihleri arasında yapılan anket için binden fazla kişiyle görüşme yapıldığı ve sonuçlarda yüzde 3'lük hata payı olabileceği açıklandı.

"Trump'a destek son 2 yılın en yüksek seviyesinde"

Harvard CAPS/Harris Pol adlı araştırma şirketi, 2020 seçimlerinde Trump’ın Amerikan kamuoyundaki destek oranına dair bir rapor hazırlamıştı.

Kayıtlı seçmenlerin yüzde 48'inin Trump'ın yaptığı işleri onayladığı, yüzde 52'sinin ise karşı çıktığı belirtilen raporda, bu seviyenin Haziran 2017'den beri görülen en yüksek destek oranı olduğu kaydedilmişti.

Öte yandan, bu ankete katılanların yüzde 39'unun, Trump'a destek vermeleri konusunda ekonominin iyiye gitmesini gerekçe gösterdikleri vurgulanmıştı.

"İyi ekonomi"ye rağmen rakiplerinin gerisinde

Quinnipiac Üniversitesinin düzenlediği ve ülke genelinde yapılan bir ankete göre Demokrat Partiden aday olma ihtimali yüksek olan isimler, iyiye giden ekonomiye rağmen Trump'ı seçim yarışında geride bırakıyor.

Şu an Demokrat Parti adayı, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump karşısında 13 puan önde. Biden yüzde 53 iken Trump'ın oy oranı yüzde 40.

Demokrat Başkan adayı Bernie Sanders da Trump karşısında olası bir genel seçimde yüzde 51'e karşı yüzde 42 ile yarışı önde götürüyor.

Diğer demokrat adaylardan Kamala Harris 8, Elizabeth Warren 7, Pete Buttigieg ve Cory Booker ise 5’er puan fark ile Başkan Trump’ın önüne geçiyor.

Kaynak: The Hill, Fox News, TRT Haber, AA