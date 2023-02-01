Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed el-Mecdelani, yaptığı açıklamada, ABD'li heyetin İsrail'in bölgede yarattığı gerilime son verilmesi için Filistin ve İsrail tarafıyla ayrı ayrı görüşmelerde bulunacağını söyledi.

ABD'li ara bulucu heyetin, İsrail'in tek taraflı uygulamalarıyla ilgili temel sorunları belirlemeye çalışacağını ifade eden Mecdelani, bu konular arasında İsrail'in topladığı Filistin vergi gelirlerinden yapılan kesintiler ve Filistinlilere ait köy ve kentlere yönelik baskınların da olduğunu dile getirdi.

Filistin yönetiminin İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurduğunu hatırlatan Mecdelani, gerçekçi taahhütlere ve tatmin edici bir anlaşmaya varılmadıkça Filistin'in son dönemde aldığı kararların geçerli olacağını belirtti.

Filistinli yetkili, "Şu anda asıl hedef, belirli bir zaman dilimi çerçevesinde mevcut gerilimi durdurarak sükûnete geri dönmek. Daha sonra durum değerlendirilir ve Filistin tarafı, işgale son verecek yeni bir siyasi ufuk açmak için bu sürecin devam edip etmemesine karar verir." ifadelerini kullandı.

Blinken'dan "somut adım" vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük İsrail-Filistin temaslarını tamamladıktan sonra dün düzenlediği basın toplantısında, İsrail ve Filistinli muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde iki taraftan da gerilimin düşürülmesi için birtakım yapıcı teklifler geldiğini, ekibinden üst düzey isimlerin bölgede kalarak "somut adımlar için görüşmelerini sürdüreceğini" söylemişti.

Yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine yönelik adımlarla ilgili İsrail'i uyaran Blinken, "ABD iki devletli çözüme ulaşmayı engelleyecek yerleşimlerin genişletilmesi, kaçak yerleşimlerin yasallaştırılması, Batı Şeria'nın ilhakına doğru hamleler, Kudüs'teki kutsal mekanlarda statükonun bozulması, yıkımlar ve zorla evden çıkarmalar, tahrik ve şiddete göz yumma dahil tüm bu yöndeki adımlara karşı çıkıyor." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Cenin saldırısı gerilimi tırmandırdı

İsrail'in geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın bölgede gerilimi tırmandırdı.

Cenin'de 10 Filistinlinin öldürüldüğü baskını Doğu Kudüs’teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı izlemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde de 28 Ocak'ta 13 yaşında bir Filistinlinin düzenlediği silahlı saldırıda biri ağır 2 İsrailli yaralanmış, fanatik Yahudi yerleşimciler de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere, evlerine ve araçlarına saldırmıştı.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2023'ün başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Filistinli öldürüldü.