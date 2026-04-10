ABD'li Demokrat Temsilci, Melanie Trump'ın Epstein davasıyla ilgili ifade vermesini talep etti

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyesi Subramanyam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Melanie Trump'ın "Epstein kurbanı olmadığı" yönündeki açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Demokrat Partili Subramanyam, "Eğer First Lady (Melanie Trump) adını temize çıkarmak istiyorsa, Gözetim Komitesinin önüne çıkıp yeminli ifade vermelidir. Aksi takdirde, bu (açıklama), sadece utanmazca bir kitap tanıtımından öte bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Açıklamasına, "Trump ailesi, isimlerini temize çıkarmak için eşsiz bir konumda. Peki neden bunu yapmıyorlar?" ifadelerini ekleyen Subramanyam, ABD Başkanı'nın bu konuda pasif davrandığını ileri sürdü.

Melani Trump, dün Beyaz Saray'dan basına yaptığı açıklamada, "Ben Epstein'ın kurbanı değilim. Epstein beni Donald Trump ile tanıştırmadı. Eşimle, 1998'de New York'taki bir partide tesadüfen tanıştım. Eşimle yaşadığım bu ilk karşılaşma, kitabımda belgelenmiş ve ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Trump ile Epstein tarafından tanıştırıldığı iddialarını reddeden Melani Trump, kendisini Epstein ile ilişkilendiren iddiaları reddederek, mağdurlar için bir kongre oturumu düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Melanie Trump ayrıca Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Gishlaine Maxwell'e e-posta gönderdiğini kabul etmiş ancak bunun "sıradan bir yazışmadan öte bir şey olarak sınıflandırılamayacağını" savunmuştu.