Çok Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.04.2026 19:10

ABD'li Demokrat Temsilci, Melanie Trump'ın Epstein davasıyla ilgili ifade vermesini talep etti

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Suhas Subramanyam, Başkan Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısı olup olmadığı hakkında ifade vermesi gerektiğini savundu.

[Fotograf: AP]

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyesi Subramanyam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Melanie Trump'ın "Epstein kurbanı olmadığı" yönündeki açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Demokrat Partili Subramanyam, "Eğer First Lady (Melanie Trump) adını temize çıkarmak istiyorsa, Gözetim Komitesinin önüne çıkıp yeminli ifade vermelidir. Aksi takdirde, bu (açıklama), sadece utanmazca bir kitap tanıtımından öte bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Açıklamasına, "Trump ailesi, isimlerini temize çıkarmak için eşsiz bir konumda. Peki neden bunu yapmıyorlar?" ifadelerini ekleyen Subramanyam, ABD Başkanı'nın bu konuda pasif davrandığını ileri sürdü.

Melani Trump, dün Beyaz Saray'dan basına yaptığı açıklamada, "Ben Epstein'ın kurbanı değilim. Epstein beni Donald Trump ile tanıştırmadı. Eşimle, 1998'de New York'taki bir partide tesadüfen tanıştım. Eşimle yaşadığım bu ilk karşılaşma, kitabımda belgelenmiş ve ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Trump ile Epstein tarafından tanıştırıldığı iddialarını reddeden Melani Trump, kendisini Epstein ile ilişkilendiren iddiaları reddederek, mağdurlar için bir kongre oturumu düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Melanie Trump ayrıca Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Gishlaine Maxwell'e e-posta gönderdiğini kabul etmiş ancak bunun "sıradan bir yazışmadan öte bir şey olarak sınıflandırılamayacağını" savunmuştu.

Sıradaki Haber
İranlı yetkili: Hürmüz'den geçiş ücretleri İran'ın ulusal para birimi riyal ile ödenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:15
Borsa günü yükselişle tamamladı
20:10
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki tüm kadınlar için tarihi nitelikte adımlar attık
19:08
Mersin Yenişehir Belediyesine yolsuzluk soruşturması: 33 gözaltı
18:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü mesajı
18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ICAPP Kadın Kolu Toplantısı katılımcılarını kabul etti
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ