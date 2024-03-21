ABD'li adam 3 bin 600 kartalı öldürdüğünü kabul etti

48 yaşındaki Travis John Branson birkaç yıl boyunca kuşları vurdu ve onların parçalarını ve tüylerini karaborsada sattı.

Bir alıcıya gönderdiği kısa mesajlarda, işlediği suçların çılgınlığıyla övündüğü ortaya çıktı.

31 Temmuz'da federal mahkemede tarafından mahkum edilmesi durumunda beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

48 yaşındaki Brandon komplo kurmak, kel kartal ve altın kartalların yasa dışı ticaretini yapmak ve yasa dışı olarak sahip olunan yabani hayvanların eyaletler arası ticaretini yasaklayan yasayı ihlal etmek suçlarını kabul etti.

Brandon ayrıca yaklaşık 250 bin dolar tutarında para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Müfettişler, adamın yaklaşık 3 bin 600 kuşu öldürmek için suç ortağı Simon Paul ile birlikte çalıştığını söylüyor.

42 yaşındaki Paul da aynı suçlamalardan aranıyor.

Kel kartal, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal kuşu ve hem para biriminde hem de ulusal mühürde tasvir ediliyor.