Merkezi Lüksemburg'da bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, bir müzik yapımcısının YouTube'a karşı açtığı davayı karara bağladı.

Platformlar bazı durumlarda sorumlu değil

Çevrim içi platform operatörlerinin ilkesel olarak kullanıcıları tarafından yasa dışı olarak yayınlanan ve telif hakkıyla korunan içeriği halka iletmedikleri ifade edilen kararda, platformların bazı durumlarda telif hakkı ihlalinde bulunan içeriklerden sorumlu olmadığı açıklandı.

Kararda, platformların söz konusu yasa dışı içeriği kaldırmak veya erişimi engellemek için hızlı biçimde harekete geçmesi gerektiği vurgulanarak, söz konusu platformların telif hakkı ihalelerini önlemeye yönelik uygun teknolojik araçları kullanmaması durumunda ise sorumlu olabileceklerinin altı çizildi.

Hukuki süreç Almanya'da başladı

Bir müzik yapımcısı, 2008 yılında telif haklarına sahip olduğu albümlerin YouTube’'a yayımlanması nedeniyle Almanya'da hukuki süreç başlatmıştı.

Alman mahkemesi, davayı Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.