ABD merkezli araştırma şirketi Mercer, "2021 yılı Yaşam Maliyeti Araştırması"nın sonuçlarını yayımladı. Araştırma, 200'den fazla ülkede 200’den fazla kalemin maliyetlerinin karşılaştırılmasıyla yapıldı.

Araştırmada şehirlerdeki konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence gibi kalemlerin maliyetleri ölçüldü.

Buna göre yabancı çalışanlar açısından dünyanın yaşam maliyeti en yüksek şehri, Türkmenistan'ın başkenti "Aşkabat" oldu.

Geçen yıl ikinci sırada bulunan Aşkabat, Hong Kong'un önüne geçti.

Ekonomik kriz ve hiperenflasyon

Aşkabat'ın listede birinci sıraya çıkmasının nedeni, ülkede son yıllardaki ekonomik kriz ve hiperenflasyon.

Türkmenistan'ın doğal gaz ihracatına dayalı ekonomisi 2014 yılındaki küresel enerji fiyatlarındaki düşüşten olumsuz etkilendi.

Para birimi Manat büyük oranda değer kaybetti.

Beyrut'tan atak: 42 basamak yükseldi

Yıllardır dünyanın en pahalı şehri olan Hong Kong ise ikinci sıraya geriledi.

Büyük ekonomik buhran içine düşen Lübnan'ın başkenti Beyrut da 42 basamak birden yükselerek en pahalı üçüncü şehir oldu.

Bişkek listenin sonunda

Beyrut'u sırasıyla Tokyo, Zürih, Şanghay, Singapur, Cenevre, Pekin ve Bern takip etti.

Listenin sonunda ise Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yer aldı.