Borrell, Rusya-Ukrayna Savaşı ve bunun küresel ekonomiye etkileri hakkında blog yazısı yayımladı.

AB'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın ekonomik bağları olduğunu anımsatan Borrell, savaşın olumsuz ekonomik sonuçlarını AB'nin de hissettiğini duyurdu.

Borrell, savaş nedeniyle gıda, enerji ve başlıca emtia fiyatlarının baskısıyla enflasyonda sert bir artış yaşandığını anımsattı.

"Savaş enflasyon artışını hızlandırdı"

Enflasyonun, salgının ardından ekonomik toparlanmanın neden olduğu artan talep ve değer zincirinde devam eden kesintiler sonucunda 2021 boyunca yüksek seyrettiğini anımsatan Borrell, savaşın enflasyon artışını hızlandırdığını dile getirdi.

Josep Borrell, enflasyonun en yoksulları ve zayıfları daha fazla etkilediğini, dünya çapında eşitsizlikleri de artırdığını duyurdu.

Yeni mali kriz kapıda

"Son haftalarda finansal piyasalarda hisse fiyatlarında hızlı bir düşüş ve kripto para birimlerinde olağanüstü bir değer kaybı gözlemledik." diyen Borrell, bu durumun yeni bir mali krizi tetikleyebileceğine dikkati çekti.

Borrell, bu durumda uluslararası sermayenin finans alanında yüksek riskli yatırımlardan çıkarak ABD gibi daha güvenli yerlere yöneleceğini savundu.

Söz konusu riskin gerçekleşmeye başladığını belirten Borrell, son dönemde dolar kurunun hızla yükseldiğini, bunun para birimi değer kaybeden ülkelerde enflasyonu daha fazla beslediğini aktardı.