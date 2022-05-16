Boeing'in, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Starliner uzay aracında işler yolunda değil. 19 Mayıs'ta uçuş testi gerçekleştirmesi beklenen araç, sürekli sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

13 oksitleyici valfte sorun çıktı, tasarım değişikliği olabilir

Son sorun, uzay aracının yakıt valflerine ilişkin...

Sistemdeki 24 valften 13'ünde sıkındı tespit edildi. Boeing Başkan Yardımcısı, valflerde tasarım değişikliği için yeşil ışık yaktı. Ancak değişikliğin kapsamı hakkında bilgi vermedi.

Planlanan uçuşlar iki kez iptal edilmişti

Ağustos ayında planlanan fırlatma, komutlarla ilgili sorun nedeniyle son anda iptal edilmişti.

2019'da gerçekleştirilen insansız ilk test uçuşunda ise yazılım hatası nedeniyle modülün izinin kaybedilmesi riski ortaya çıkmıştı.



Uzmanlar, Boeing Starliner'da art arda yaşanan sorunların projenin devamlılığı açısından belirsizliğe neden olduğunu belirtiyor.