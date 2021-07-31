Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye'nin Akdeniz ve Ege sahillerinde kontrol altına alınamayan yangınları büyük endişe ile takip ediyoruz." dedi.

Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dileyen Lenarcic, "Yardıma hazırız." mesajıyla AB ve Türkiye bayrakları ile iş birliğini sembolize eden işaretleri paylaştı.