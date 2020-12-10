Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AB'den terör içerikli paylaşımları engelleme adımı
[Fotoğraf: Getty]
Avrupa Birliği Konseyi ile Avrupa Parlamentosu, terör içerikli paylaşımların internetten hızlı şekilde kaldırılması konusundaki yasal düzenleme üzerinde geçici anlaşmaya vardı.
Avrupa Birliği Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasındaki anlaşmanın detaylarını Konsey açıkladı.
Düzenlemeyle; Avrupa Birliği ülkelerinin ilgili makamları, servis sağlayıcı şirketlere, terör içeriklerini kaldırma veya bu içeriklere üye ülkelerde erişimi engelleme talimatı verebilecek.
Talimatın ardından içeriğin 1 saat içinde kaldırılmaması veya engellenmemesi durumunda ise ilgili üye ülke ceza verebilecek. İçerikleri kaldırılan kişi veya işletmelerin şikayet hakları bulunacak.
Avrupa Birliği Komisyonu, yasal düzenleme teklifini, teröristlerin interneti kullanarak radikalleşmesini, örgüte eleman bulmalarını ve şiddeti teşvik etmelerini engellemek amacıyla Eylül 2018'de yapmıştı.
Etiketler: AB Avrupa Birliği
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