Avrupa Birliği Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasındaki anlaşmanın detaylarını Konsey açıkladı.

Düzenlemeyle; Avrupa Birliği ülkelerinin ilgili makamları, servis sağlayıcı şirketlere, terör içeriklerini kaldırma veya bu içeriklere üye ülkelerde erişimi engelleme talimatı verebilecek.

Talimatın ardından içeriğin 1 saat içinde kaldırılmaması veya engellenmemesi durumunda ise ilgili üye ülke ceza verebilecek. İçerikleri kaldırılan kişi veya işletmelerin şikayet hakları bulunacak.

Avrupa Birliği Komisyonu, yasal düzenleme teklifini, teröristlerin interneti kullanarak radikalleşmesini, örgüte eleman bulmalarını ve şiddeti teşvik etmelerini engellemek amacıyla Eylül 2018'de yapmıştı.