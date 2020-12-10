Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı, Başbakanlıkta yapıldı.

Saat 17.30'da başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, hükümet programı ele alındı.

KKTC'de yeni koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmıştı. Bugün KKTC Cumhuriyet Meclisine sunulmuştu.

Hedef, cuma güne kadar Meclisten güvenoyu almak

Bugün görevine başlayan Başbakan Ersan Saner, toplumun önündeki sorunları tek tek çözmek için çalışacaklarını söylemişti.

Saner, kendilerini bekleyen zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekerek, halktan kendilerine güvenmesini beklediklerini anlatmıştı.

Hükümet programını pazartesi Cumhuriyet Meclisine sunacaklarını dile getiren Saner, "Hedefimiz cuma güne kadar Meclisten güvenoyu almaktır" demişti.

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Başbakan Saner'in yanı sıra Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da hazır bulundu.