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Dünya
TRT Haber 14.07.2023 02:56

AB'den tahıl koridoru açıklaması: BM ve Türkiye'nin yürüttüğü müzakarelere destek veriyoruz

Avrupa Birliği'nden tahıl koridoru açıklaması geldi. Avrupa Komisyonu'nun Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin anlaşmanın uzatılmasına yönelik yürüttüğü müzakerelere yardımcı olduğu ifade edildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye’nin bir orta yol bulunması için destek olduğunu söyledi.

AB'den tahıl koridoru açıklaması: BM ve Türkiye'nin yürüttüğü müzakarelere destek veriyoruz

Tahıl Koridorunda süre 17 Temmuz'da doluyor. Gözler ise sürecin en önemli aktörlerinden Türkiye'de.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya-ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Endonezya’da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Tahıl Anlaşması'nda ilişkin bir orta yol bulunması için destek olduğunu söyledi.

Rus tahılının işlenmesi ve ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesi için, diğer anlaşmalardan bağımsız olarak Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Rusya: Türkiye, Rus tahılının ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesini istiyor
Rusya: Türkiye, Rus tahılının ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesini istiyor

Konuya ilişkin AB sözcülüğünden de açıklama geldi. Avrupa Komisyonu'nun BM ve Türkiye'nin anlaşmanın uzatılmasına yönelik yürüttüğü görüşmelere destek verdiği ifade edildi.

Açıklamada AB'nin önceliğinin Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaşmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

Avrupa Komisyonu'nun anlaşmanın uzatılması için taraflara çağrı yaptığı da vurguladı. "Hedefe katkı sağlayacak tüm çözümleri araştırmaya hazırız." denildi.

"Türkiye'nin çabaları çok hayati"

ABD yönetiminin Küresel Gıda Güvenliği Özel Temsilcisi Dr. Cary Fowler Gıda Güvenliği konulu basın toplantısı düzenledi.

Karadeniz Tahıl Girişimi ile milyonlarca ton tahılın dünyaya dağıtıldığına dikkati çekti. "Türkiye'nin çabaları çok hayati, Türkiye'ye güveniyoruz, olumlu bir rolü var ve bu sürecin devam etmesinde başarılı olmasını diliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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