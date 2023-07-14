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Dünya
AA 14.07.2023 01:14

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler 5 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler 5 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Karnei Shomron yerleşim biriminden bir grup Yahudi yerleşimci, İsrail güçlerinin koruması altında, Kalkilya'nın güneyindeki Kufr Selis beldesi sakinlerine taşla saldırdı.

Saldırıda 4 Filistinli yaralanırken bir baraka ev de ateşe verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da saldırıda yaralanan 4 Filistinliden 2'sinin kafatasları ve yüzlerinde kırıklar olduğu ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Yaralıların Kalkilya Devlet Hastanesine kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'ın kuzeyindeki Kuber beldesinde Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan arbedede 1 Filistinli yüzüne isabet eden taş dolayısıyla hafif yaralandı.

Batı Şeria'da yıl başından bu yana İsrail güçlerinin baskınları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle gerginlik yaşanıyor.

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