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Dünya
AA 28.07.2023 21:00

AB'den Rusya'ya 'dezenformasyon' yaptırımı

Avrupa Birliği, Rusya'dan 7 kişi ve 5 kuruluşa "dijital enformasyon manipülasyon kampanyası yürüttükleri" gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

AB'den Rusya'ya 'dezenformasyon' yaptırımı
[Fotoğraf: Arşiv]

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamada, Rusya'dan 7 kişi ve 5 kuruluşa "dijital enformasyon manipülasyon kampanyası yürüttükleri" gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı alındığı belirtilerek, "Recent Reliable News (RRN)" adlı kampanyanın bilgileri çarpıtmayı ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına destek veren propagandasını yaymayı amaçladığı kaydedildi.

Rusya devlet kurumlarının da dahil olduğu kampanyayla bazı ulusal medya kuruluşlarının ve hükümet sitelerinin kimliğini ele geçiren sahte internet siteleri ve sahte sosyal medya hesapları oluşturulduğu belirtilen açıklamada, bu kampanyanın AB ve AB üyesi ülkeleri hedef alan hibrit bir kampanyanın parçası olduğu kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de konuyla ilgili açıklamasında, "Bu yeni yaptırım listesiyle bilgilerimizi nasıl çarpıttıklarını, nasıl faaliyetler içinde olduklarını bildiğimizi gösteren güçlü bir sinyal vermiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

AB Konseyinin açıklamasında, yaptırım getirilen kuruluşlardan "Inforos" adlı internet medyası ve bunun kurucularının Rus askeri istihbaratı ile yakın bağlantılı olduğu, Rusya'nın propagandası için 270 aracı internet medya kuruluşu kurduğu bildirildi.

Bunun yanı sıra Kremlin'e yakın çalıştığı belirtilen ANO Dialog, Rus Diasporası Enstitüsü ve RRN bağlantılı iki bilişim şirketi ile bunların bazı kurucuları yaptırım listesine alındı.

Böylece Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlere karşı AB'nin yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluş sayısı 1800'ü buldu.

Yaptırımlar, seyahat kısıtlamaları, fon yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

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