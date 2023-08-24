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Dünya
AA 24.08.2023 23:15

AB'den Prigojin açıklaması: Rusya'dan çıkan hiçbir şey inandırıcı değil

Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in ölümüne ilişkin iddiaların Rusya'dan yayılan her bilgi gibi teyide muhtaç olduğunu ancak Rus paramiliter grubun eylemlerinde, doğrudan Kremlin'le bağlantılı olması nedeniyle değişiklik beklemediğini ifade etti.

AB'den Prigojin açıklaması: Rusya'dan çıkan hiçbir şey inandırıcı değil
[Fotograf: AFP]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in ölümüyle ilgili iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünlerde Rusya'dan çıkan hiçbir şey inandırıcı değil. Rusya'dan çıkan her şey gibi bunu da doğrulamamız çok zor. Bu nedenle yorum yapamayız." ifadelerini kullandı.

Prigojin’in ölümünün Wagner üzerindeki etkileriyle ilgili Stano, "Umuyoruz ki, Wagner'in dünyanın pek çok yerindeki eylemleri sona erer. Ancak biliyoruz ki, Wagner yalnızca kurucusuyla bağlantılı değil. Wagner'in Kremlin tarafından organize, kontrol ve finanse edildiğini biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Putin'den Prigojin için taziye: Yetenekli biriydi, ancak hatalar yaptı
Putin'den Prigojin için taziye: Yetenekli biriydi, ancak hatalar yaptı

Stano, Wagner'in, Ukrayna, Suriye, Libya ve Afrika ülkelerindeki eylemleri nedeniyle AB'nin yaptırım listesinde olduğunu anımsattı.

Olay

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner lideri Prigojin düşen uçakta öldü
Wagner lideri Prigojin düşen uçakta öldü

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmış, isyan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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